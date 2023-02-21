Бибик Никифор Малахиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бибик Малахий Евфремович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1887
Сын: Бибик Антоний Никифорович
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Бибик Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
10.06.1890
Дочь: Бибик Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
10.01.1893
Дочь: Бибик Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
10.01.1893
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
19.02.1896
Сын: Бибик Архип Малахиев
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
07.08.1898
Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бибик Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Бибик неизв
Работа или профессия
Неизвестно