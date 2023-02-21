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Бибик Никифор Малахиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бибик Малахий Евфремович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1887

Сын: Бибик Антоний Никифорович

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Бибик Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
10.06.1890

Дочь: Бибик Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
10.01.1893

Дочь: Бибик Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Бибик Петр Никифорович

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
19.02.1896

Сын: Бибик Архип Малахиев

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
07.08.1898

Сын: Бибик Емельян Никифоров

Мать ребёнка: Бибик Васса Филипповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Бибик Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Бибик неизв

Работа или профессия
Неизвестно
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