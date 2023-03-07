Зотин Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1805 ст.
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Зотина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1807 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зотина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1809
Сын: Зотин Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно