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Зотин Федор Кузьмич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1805 ст.

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Зотина Наталья Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1807 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Зотина Наталья Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1809

Сын: Зотин Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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