Чайкина Агафия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Козминых Пелагия Никитична
Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1800
Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1804
Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1805
Сын: Чайкин Яков Никитич
Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1807
Дочь: Агафия Никитична
Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно