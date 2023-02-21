Чайкина Агафия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина Агафия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Козминых Пелагия Никитична

Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1800

Сын: Чайкин Василий Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Чайкин Максим Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1804

Сын: Чайкин Лаврентий Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.12.1805

Сын: Чайкин Яков Никитич

Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1807

Дочь: Агафия Никитична

Отец ребёнка: Чайкин Никита Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Никита Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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