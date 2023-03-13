Калашниковъ Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашниковъ Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Калашниковъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Калашникова Ирина

Мать ребёнка: Калашникова Олимпиада Григорьева

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1912

Сын: Калашниковъ Григорий

Мать ребёнка: Калашникова Олимпиада Григорьева

село Михайловское
Бракосочетание
18.04.1914

Жена: Калашникова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашниковъ Петръ

Мать ребёнка: Калашникова Олимпиада Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Олимпиада Григорьева

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