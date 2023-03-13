Калашниковъ Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Калашниковъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Калашникова Ирина
Мать ребёнка: Калашникова Олимпиада Григорьева
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1912
Сын: Калашниковъ Григорий
Мать ребёнка: Калашникова Олимпиада Григорьева
село Михайловское
Бракосочетание
18.04.1914
Жена: Калашникова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашниковъ Петръ
Мать ребёнка: Калашникова Олимпиада Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно