(Хрулева) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хрулева) Екатерина Федоровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Хрулев Федор Семенович

Мать: Семенова (Пекичева) Татьяна Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 91 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 6
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1906

Сын: Хрулев Александр М.

Отец ребёнка: не указан

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 6
Рождение ребёнка
15.09.1908

Дочь: (Хрулева) Любовь М.

Отец ребёнка: не указан

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Смерть
После 1927

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