(Хрулева) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 91 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 6
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1906
Сын: Хрулев Александр М.
Отец ребёнка: не указан
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 6
Рождение ребёнка
15.09.1908
Дочь: (Хрулева) Любовь М.
Отец ребёнка: не указан
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 7
Смерть
После 1927