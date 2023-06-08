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Бегак МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
Бегак МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1987
Дата смерти
2011
Пол
Мужской
Отец
Бегак АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
1960 г.р.
Мать
(Семёнова) ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец:
Бегак АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать:
ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА
Смерть
2011
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