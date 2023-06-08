Бегак МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегак МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Бегак АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать: ДАРЬЯ ЮЛИАНОВНА

Смерть
2011