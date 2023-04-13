(Телегина) Евдокiя Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телегина) Евдокiя Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1850

Сын: Телегин Тимофей Николаева

Отец ребёнка: Телегин Николай Андронов

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1851

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Телегин Николай Андронов

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно