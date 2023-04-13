(Телегина) Евдокiя Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1850
Сын: Телегин Тимофей Николаева
Отец ребёнка: Телегин Николай Андронов
Рождение ребёнка
07.09.1851
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Телегин Николай Андронов
Смерть
Неизвестно