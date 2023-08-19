Телегин Николай Андронов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телегин Андроник Кондратьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1850
Сын: Телегин Тимофей Николаева
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Рождение ребёнка
07.09.1851
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Евдокiя Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно