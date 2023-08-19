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Телегин Николай Андронов

Место рождения

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телегин Андроник Кондратьев

Мать: скрыто настройками приватности

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1850

Сын: Телегин Тимофей Николаева

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.09.1851

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Евдокiя Васильева

Тихий Ключ, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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