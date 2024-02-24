Глухов Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Герасим
Рождение ребёнка
24.06.1905
Дочь: Глухова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Глухова Пелагея Прокопьева
Крещенка, Павловская волость, Бирский уезд
Метрические книги » Трун (Трун Новый) с. https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/35792#82
Рождение ребёнка
01.10.1908
Мать ребёнка: Глухова Пелагея Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно