Глухов Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Иван Герасимович

Глухов Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1905

Дочь: Глухова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Глухова Пелагея Прокопьева

Крещенка, Павловская волость, Бирский уезд
Метрические книги » Трун (Трун Новый) с. https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/35792#82
Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Глухов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Глухова Пелагея Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Пелагея Прокопьева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close