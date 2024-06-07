Тетерина (Курицына) Наталья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерина (Курицына) Наталья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Курицын Антон Семенович

Мать: Курицына (Железникова) Екатерина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тетерин Осип Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Тетерин Ермил Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тетерин Дмитрий Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тетерин Ефим Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тетерин Иван Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тетерин Леонтий Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тетерин Афанасий Савич

Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

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