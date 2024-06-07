Тетерина (Курицына) Наталья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тетерин Осип Савич
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тетерин Ермил Савич
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тетерин Ефим Савич
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тетерин Иван Савич
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Тетерин Савва Зиновьевич
Смерть
Неизвестно