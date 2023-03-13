Чижова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Чижовъ Николай
Отец ребёнка: Чижовъ Никита
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Чижовъ Никита
Рождение ребёнка
1758
Сын: Чижовъ Василий
Отец ребёнка: Чижовъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чижовъ Никита
Смерть
1788