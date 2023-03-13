Чижова Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Чижовъ Николай

Отец ребёнка: Чижовъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Чижовъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Сын: Чижовъ Василий

Отец ребёнка: Чижовъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижовъ Никита

Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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