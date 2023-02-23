Реброва Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Юдина Евлампия Реброва
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
13.12.1899
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
05.04.1902
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
20.08.1903
Сын: Ребров Петр Петрович
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
06.03.1906
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
22.01.1909
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
29.07.1911
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Ребров Александр Петрович
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Ребров Вов Максим Петрович
Отец ребёнка: Ребров Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно