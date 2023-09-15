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Вишняков Григорий Григорьевич

Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1909

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Вишняков Григорий

Мать: не указана

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.11.1931

Сын: Вишняков Николай (Варака) Григорьевич

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.12.1934

Сын: Вишняков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнякова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1993
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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