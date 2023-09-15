Вишняков Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1993
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Вишняков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1931
Сын: Вишняков Николай (Варака) Григорьевич
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна
Рождение ребёнка
24.12.1934
Сын: Вишняков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнякова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1993