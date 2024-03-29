Карп Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Михаил Егоров

Мать: Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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