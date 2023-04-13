Четверик Феодот Самуилович
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения01.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889
Отец: Четверик Самуил Григорьевич
Мать: Акилина Потапова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
17.10.1910
Жена: Пищида Феодосия Иоаннова
Рождение ребёнка
12.09.1912
Мать ребёнка: Пищида Феодосия Иоаннова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно