Четверик Феодот Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверик Феодот Самуилович

Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

01.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889

Отец: Четверик Самуил Григорьевич

Мать: Акилина Потапова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
17.10.1910

Жена: Пищида Феодосия Иоаннова

Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Четверик Петр Федотович

Мать ребёнка: Пищида Феодосия Иоаннова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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