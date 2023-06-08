(Васильева) Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Авраамова-Никитина Ульяния Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Сын: Авраамов-Никитин Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Сын: Авраамов-Никитин Иоанн (Иван) Сергеевич
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Сын: Авраамов-Никитин Евдоким Сергеевич
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Сын: Авраамов-Никитин Филипп Сергеевич
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Пераскева Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич
Дочь: Авраамова-Никитина Евфимия Сергеевна
Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич