(Васильева) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Дарья Васильевна

(Васильева) Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1875 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Ульяния Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.11.1876 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1876 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1878 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1878 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Иоанн (Иван) Сергеевич

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1880 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Евдоким Сергеевич

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1881 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1883 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Пераскева Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1883 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1884 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Евфимия Сергеевна

Отец ребёнка: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамов Сергей Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно