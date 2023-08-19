Андрусова / Андросова / (Кудрявцева) Устиния
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ульяна Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Кудрявцев Савва
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно