Андрусова / Андросова / (Кудрявцева) Устиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова / Андросова / (Кудрявцева) Устиния

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ульяна Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кудрявцев Петр Саввия

Отец ребёнка: Кудрявцев Савва

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Савва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Смерть
Неизвестно