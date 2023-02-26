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Федунова Екатерина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фирсяков Григорий Филипов

Мать: Фирсякова Анна Михайлова

Бракосочетание
07.01.1841

Муж: Федунов Иван Петров

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.12.1841

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1845

Дочь: Алёхина Марфа Иванова

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1848

Сын: Федунов Василий Иванов

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.12.1853

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.07.1855

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1859

Сын: Федунов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1864

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Федунов Иван Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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