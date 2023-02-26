Федунова Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
07.01.1841
Муж: Федунов Иван Петров
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
07.12.1841
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
01.09.1845
Дочь: Алёхина Марфа Иванова
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
06.03.1848
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
31.12.1853
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
04.07.1855
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
18.10.1859
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Рождение ребёнка
26.02.1864
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Федунов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно