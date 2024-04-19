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Соловьев Михаил Григорьевич

Место рождения

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880

Отец: Соловьев Григорий Андреевич

Мать: Соловьева Матрона Степановна

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
07.02.1899

Жена: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.06.1900

Сын: Соловьев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.11.1902

Дочь: (Соловьева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.07.1905

Сын: Соловьев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: (Соловьева) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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