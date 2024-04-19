Соловьев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1880
Бракосочетание
07.02.1899
Рождение ребёнка
08.06.1900
Сын: Соловьев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
16.11.1902
Дочь: (Соловьева) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
06.07.1905
Сын: Соловьев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: (Соловьева) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Соловьева (Онучина) Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно