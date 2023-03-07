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Бокарев Павел Осипович

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович

Мать: Бокарева Домника (Домна) Александровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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