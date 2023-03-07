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Бокарев Павел Осипович
Бокарев Павел Осипович
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Место рождения
Ишим
, город Ишим, Тюменская область
Дата рождения
1884
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович
1853 г.р.
Мать
Бокарева Домника (Домна) Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Бокарев Иосиф (Осип) Прохорович
Мать:
Бокарева Домника (Домна) Александровна
Ишим
, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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