Гусева (Серебринникова) Александра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Серебринникова) Александра Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1894

Муж: Гусев Фотий Инокентиев

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 22 года она первым браком 18 лет #007470344 №214
Рождение ребёнка
09.08.1895 ст.

Дочь: Наталия Фотиева

Отец ребёнка: Гусев Фотий Инокентиев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
13.09.1895 #007470344 №258
Рождение ребёнка
06.08.1897

Дочь: Евдокия Фотиева

Отец ребёнка: Гусев Фотий Инокентиев

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно