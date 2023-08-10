Гусева (Серебринникова) Александра Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1894
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 22 года она первым браком 18 лет #007470344 №214
Рождение ребёнка
09.08.1895 ст.
Дочь: Наталия Фотиева
Отец ребёнка: Гусев Фотий Инокентиев
13.09.1895 #007470344 №258
Рождение ребёнка
06.08.1897
Дочь: Евдокия Фотиева
Отец ребёнка: Гусев Фотий Инокентиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно