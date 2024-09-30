Ханнолайнен Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения08.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1825
Отец: Ханнолайнен Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
03.01.1847
Сын: Ханнолайнен Петр Иосифович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
01.10.1856
Сын: Ханнолайнен Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна
Рождение ребёнка
20.02.1867
Сын: Ханнолайнен Адам Иосифович
Мать ребёнка: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна
Смерть
Неизвестно