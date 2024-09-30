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Ханнолайнен Иосиф Петрович

Место рождения

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1825

Отец: Ханнолайнен Петр

Мать: не указана

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1845

Жена: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна

Рождение ребёнка
03.01.1847

Сын: Ханнолайнен Петр Иосифович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Ханнолайнен Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1867

Сын: Ханнолайнен Адам Иосифович

Мать ребёнка: Ханнолайнен (Халцонен) Мария Генриховна

Настолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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