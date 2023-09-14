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Агафонова Серафима Николаевна
Агафонова Серафима Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Женский
Отец
Агафонов Николай Феофанович
1883 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Агафонов Николай Феофанович
Мать: не указана
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