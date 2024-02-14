Рустямов Рауль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Рауль

Место рождения

?

Дата рождения

Около 1944

Дата смерти

Около 2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: не указан

Мать: (Рустямова) Мадина Сахиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2014
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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