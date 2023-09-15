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Невзоров Антон Степанов

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Невзоров Степан Григориев

Мать: Невзорова Анна Исаева

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Степанида Антонова

Мать ребёнка: Невзорова Наталья Андреева

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена Антонова

Мать ребёнка: Невзорова Наталья Андреева

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Афимья Антонова

Мать ребёнка: Невзорова Наталья Андреева

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невзорова Наталья Андреева

Смерть
Неизвестно
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