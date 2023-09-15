Невзоров Антон Степанов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Невзоров Степан Григориев
Мать: Невзорова Анна Исаева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Степанида Антонова
Мать ребёнка: Невзорова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена Антонова
Мать ребёнка: Невзорова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Афимья Антонова
Мать ребёнка: Невзорова Наталья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно