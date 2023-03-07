Бакулин Лука (Лучка) Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615
Отец: Бакулин Алексей (Олешка) Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1636
Сын: Бакулин Абрам (Обрашка) Лукин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646