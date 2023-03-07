Бакулин Лука (Лучка) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Лука (Лучка) Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Бакулин Алексей (Олешка) Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1636

Сын: Бакулин Абрам (Обрашка) Лукин

Мать ребёнка: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646
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