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Бычков Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Федор

Мать: Бычкова Мария Макарьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Валентина

Смерть
Неизвестно

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