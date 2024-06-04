Шерстобитов (Мотин) Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитов (Мотин) Иван Сергеев

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Шерстобитов (Мотин) Сергей Моисеев

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотина Марина

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Мотина) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Мотина) Дарья Иванова

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шерстобитов (Мотин) Максим Иванов

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Шерстобитов (Мотин) Федор Иванов

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шерстобитов (Мотин) Никита Иванов

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Шерстобитов (Мотин) Андрей Иванов

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шерстобитов (Мотин) Давыд Иванов

Мать ребёнка: Мотина Марина

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1834

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