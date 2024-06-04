Шерстобитов (Мотин) Иван Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Шерстобитов (Мотин) Сергей Моисеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мотина Марина
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Мотина) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Мотина) Дарья Иванова
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Шерстобитов (Мотин) Максим Иванов
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Шерстобитов (Мотин) Федор Иванов
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Шерстобитов (Мотин) Никита Иванов
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Шерстобитов (Мотин) Андрей Иванов
Мать ребёнка: Мотина Марина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шерстобитов (Мотин) Давыд Иванов
Мать ребёнка: Мотина Марина
Смерть
После 1834