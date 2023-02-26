Красиков Дмитрий
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: Красиков ?
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Красиков Алексей Дмитриев
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно