Красиков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Дмитрий

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: Красиков ?

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Красиков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Красиков Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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