Марьясов Максим Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1912 ст.
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Зоя Максимовна
Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1916 ст.
Сын: Марьясов Григорий Максимович
Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Марьясов Александр Максимович
Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно