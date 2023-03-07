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Марьясов Максим Васильевич

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Место рождения

Темра, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

08.08.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1895 г.р.

Дети

1915 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Место
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Рождение
08.08.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Темра, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
01.07.1912 ст.

Жена: Марьясова Анастасия Ивановна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Зоя Максимовна

Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Марьясов Григорий Максимович

Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Марьясов Александр Максимович

Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марьясова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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