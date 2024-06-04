Дырдасов Алексей Нефедов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти14.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Дырдасов Нефед Филиппов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татаринова (Дырдасова) Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев
Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова
Смерть
14.07.1848
Причина смерти: от холеры