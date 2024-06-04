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Дырдасов Алексей Нефедов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

14.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Дырдасов Нефед Филиппов

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дырдасова Прасковья Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Дырдасов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татаринова (Дырдасова) Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дырдасов (Саландин) Сильвестр Алексеев

Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Дырдасов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Дырдасов Кузьма Алексеев

Мать ребёнка: Дырдасова Прасковья Федотова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.07.1848
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от холеры

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