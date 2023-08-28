Мелихова (Шеина) Пелагея Васильева
Место рожденияРоссииская империя Землянский уезд село Долгуша
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шеин Василий Иванов
Мать: Шеина ?
Россииская империя Землянский уезд село Долгуша
Бракосочетание
26.10.1892
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
02.02.1894
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ольга Иларионова
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Устиния Иларионова
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
30.08.1902
Дочь: Наталья Иларионова
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
16.01.1904
Дочь: Мария Иларионова
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
20.09.1905
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
01.07.1912
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: Евдокия Иларионова
Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов
Смерть
Неизвестно