Мелихова (Шеина) Пелагея Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Шеина) Пелагея Васильева

Место рождения

Россииская империя Землянский уезд село Долгуша

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шеин Василий Иванов

Мать: Шеина ?

Россииская империя Землянский уезд село Долгуша
Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
02.02.1894

Сын: Мелихов Симеон Иларионов

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ольга Иларионова

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Устиния Иларионова

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1902

Дочь: Наталья Иларионова

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1904

Дочь: Мария Иларионова

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1905

Сын: Мелихов Иван Иларионов

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1912

Сын: Мелихов Петр Иларионов

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: Евдокия Иларионова

Отец ребёнка: Мелихов Иларион Максимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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