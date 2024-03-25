Нестеренко Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Диденко Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Диденко Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Диденко Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович
Смерть
Около 1918