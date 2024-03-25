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Нестеренко Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Сын: Диденко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Диденко Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Диденко Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Диденко Карп Яковлевич

Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Диденко Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Диденко Яков Демьянович

Смерть
Около 1918

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