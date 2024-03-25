Диденко Яков Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Диденко Демьян Зиновьевич
Мать: Зиновия
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Диденко Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Диденко Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Диденко Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна
Смерть
Около 1916