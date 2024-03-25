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Диденко Яков Демьянович

Место рождения

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Диденко Демьян Зиновьевич

Мать: Зиновия

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894

Сын: Диденко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Диденко Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Диденко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Диденко Карп Яковлевич

Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна

Надежевка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Диденко Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Нестеренко Варвара Васильевна

Смерть
Около 1916
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