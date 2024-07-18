Федосия Леонтьевна
Место рождениядеревня Хыркасы, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1882
Муж: Павлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Иванов (Шаров) Андрей Иванович
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно