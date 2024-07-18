Федосия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Леонтьевна

Место рождения

деревня Хыркасы, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.07.1882

Муж: Павлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Иванов (Шаров) Андрей Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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