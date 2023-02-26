Иван Григорьев
Место рожденияд.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Параскева Иоаннова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно