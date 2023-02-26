Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьев

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Место рождения

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Параскева Иоаннова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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