Шалдо (Рыжикова) Марфа Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалдо (Рыжикова) Марфа Филимоновна

Место рождения

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

25.08.1887 ст.

Дата смерти

04.01.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1914 ст.

Дочь: Шалдо Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Шалдо Кузьма Николаевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалдо Кузьма Николаевич

Смерть
04.01.1957