Шалдо (Рыжикова) Марфа Филимоновна
Место рождения
Дата рождения25.08.1887 ст.
Дата смерти04.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1914 ст.
Дочь: Шалдо Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Шалдо Кузьма Николаевич
Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1957