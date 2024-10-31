Бурова (Царкова) Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Царкова) Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1904

Муж: Буров Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: (Бурова) Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Буров Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: (Бурова) Лидия Гаврииловна

Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Буров Евлампий Гавриилович

Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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