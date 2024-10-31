Бурова (Царкова) Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1904
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: (Бурова) Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
18.03.1910
Сын: Буров Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: (Бурова) Лидия Гаврииловна
Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.10.1914
Сын: Буров Евлампий Гавриилович
Отец ребёнка: Буров Гавриил Игнатьевич
Смерть
Неизвестно