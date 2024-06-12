Стацкий Олег (Алик) Борисович 02.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стацкий Олег (Алик) Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1960

Отец: Стацкий Сергей (Серожа, а по документам - Борис)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.?

Сын: Стацкий Алексей Олегович

Мать ребёнка: Хризантема

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стацкая Вита Олеговна

Мать ребёнка: Стацкая (Майкова) Ольга Васильевна

Новозавидовский, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стацкая (Майкова) Ольга Васильевна

Новозавидовский, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стацкая Илона Олеговна

Мать ребёнка: Стацкая (Тускурудзе - Шарова) Ольга Сергеевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стацкая (Тускурудзе - Шарова) Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хризантема

Иммиграция
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область

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