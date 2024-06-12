Стацкий Олег (Алик) Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1960
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1960
Отец: Стацкий Сергей (Серожа, а по документам - Борис)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.?
Мать ребёнка: Хризантема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стацкая Вита Олеговна
Мать ребёнка: Стацкая (Майкова) Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стацкая Илона Олеговна
Мать ребёнка: Стацкая (Тускурудзе - Шарова) Ольга Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хризантема
Иммиграция
Неизвестно