Курбатова (Кошелева) Агрипина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1867
Рождение ребёнка
30.10.1898
Сын: Курбатов Козьма Николаевич
Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1901
Сын: Курбатов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1902
Сын: Курбатов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1909
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно