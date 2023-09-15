Курбатова (Кошелева) Агрипина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Кошелева) Агрипина Сергеевна

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1867

Отец: Кошелев Сергей Прокофьевич

Мать: Кошелева Анна Афанасьевна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1898

Сын: Курбатов Козьма Николаевич

Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Курбатов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Курбатов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1909

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Курбатов Николай Петрович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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