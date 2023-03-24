Juvonen (Juvonen) Liisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Juvonen (Juvonen) Liisa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Juvonen Juho Juhonpoika

Мать: Juvonen Christina

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