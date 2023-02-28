Боратынская (Де Боде) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Боратынская Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Мария Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Анна Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Сын: Боратынский Николай Ильич
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Александра Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Маргарита Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Дочь: Боратынская Елена Ильинична
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич
Сын: Боратынский Александр Ильич
Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич