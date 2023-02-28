Боратынская (Де Боде) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боратынская (Де Боде) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Мария Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Анна Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боратынский Николай Ильич

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Александра Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Маргарита Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боратынская Елена Ильинична

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боратынский Александр Ильич

Отец ребёнка: Боратынский Илья Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боратынский Илья Андреевич

Смерть
Неизвестно
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