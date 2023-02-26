Кадыкова Мать
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кумылганова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Кадыков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кадыков Иван Григорьевич
Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно