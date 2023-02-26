Кадыкова Мать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыкова Мать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1874 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кумылганова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Кадыков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кадыков Иван Григорьевич

Попки, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно