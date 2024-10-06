Моховский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моховский ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Дочь: Корзинова (Моховская) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Моховская Степанида Гавриловна
Большое Коровино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.
Дочь: Маховская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Моховская Степанида Гавриловна
Большое Фурсово, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно