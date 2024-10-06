Моховский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моховский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моховский ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моховская Степанида Гавриловна

Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Дочь: Корзинова (Моховская) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Моховская Степанида Гавриловна

Большое Коровино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.

Дочь: Маховская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Моховская Степанида Гавриловна

Большое Фурсово, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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