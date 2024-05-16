Ершихин Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1965
Сын: Ершихин Владимир Геннадиевич
Мать ребёнка: Ершихина (Кудинова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1966
Дочь: Ершихина Елена Геннадиевна
Мать ребёнка: Ершихина (Кудинова) Валентина Михайловна