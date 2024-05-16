Ершихин Геннадий Александрович 02.05.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ершихин Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершихина (Кудинова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
29.04.1965

Сын: Ершихин Владимир Геннадиевич

Мать ребёнка: Ершихина (Кудинова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
?.11.1966

Дочь: Ершихина Елена Геннадиевна

Мать ребёнка: Ершихина (Кудинова) Валентина Михайловна

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