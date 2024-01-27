Щеголев Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголев Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

1957 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1980

Отец: Щеголев Владимир

Мать: Щеголева Антонина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.2005

Сын: Щеголев Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.2021

Сын: Щеголев Ярослав Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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