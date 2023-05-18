Бордюг Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордюг Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бордюг Николай

Мать: Мария