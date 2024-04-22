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Марка Калинин

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1687 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687 ст.

Отец: Калина

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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