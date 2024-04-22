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Марка Калинин
Марка Калинин
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Древо
Место рождения
Хотебцово
, Рузский, Московская область
Дата рождения
Около 1687 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Калина (Каллиник)
Около 1670 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1687 ст.
Отец:
Калина
Мать: не указана
Хотебцово
, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово
, Рузский, Московская область
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