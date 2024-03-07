Байкалова Альбина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкалова Альбина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байкалов Семён Леонидович

Отец ребёнка: Байкалов Леонид Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байкалов Семён Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.12.1984

Сын: Байкалов Иван Леонидович

Отец ребёнка: Байкалов Леонид Иванович

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