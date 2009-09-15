Улаева (Каратецкая) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улаева (Каратецкая) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.09.2009

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДИ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каратецкий Алексей Павлович

Мать: Каратецкая Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улаев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Улаев Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улаев Алексей Павлович

Смерть
15.09.2009